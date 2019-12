$!En el fútbol Pochettino se adapta a inestabilidad de la dirección técnica

Despedido por el Tottenham pese a haber llegado a una final de la Liga de Campeones, Mauricio Pochettino dijo que se está adaptando a la creciente inestabilidad de la dirección técnica mientras se relaja, recarga energía y contempla un nuevo equipo.

En su primera entrevista desde que fue reemplazado por el técnico portugués José Mourinho el mes pasado, el argentino reflexionó en el desafío para garantizar que el Tottenham compitiera en la máxima categoría de la Liga Premier inglesa durante un largo periodo por primera vez.

“Cinco años y medio, eso fue muy muy duro”, comentó Pochettino a The Associated Press el sábado. “El viaje fue increíble. No necesito hablar sobre lo que sucedió... sólo que fue un honor para mí haber estado en el Tottenham”.

Después de terminar en los primeros cuatro sitios de la clasificación por cuatro temporadas consecutivas, y acceder a la final europea en junio sin gastar en jugadores la temporada pasada, Pochettino fue despedido con el Tottenham en el 14to sitio de la Liga Premier.

Fue una decisión despiadada del presidente del club Daniel Levy en un intento para frenar la caída, reflejando lo difícil que es mantenerse en el puesto por un periodo tan largo como el que estuvo el argentino en cualquier puesto de dirección técnica. Diez días después, Unai Emery siguió a Pochettino y salió del rival del norte de Londres, el Arsenal.

“Necesitas un resultado hoy, no importa lo que ocurrió antes”, comentó Pochettino. “Pero para nosotros y para los aficionados, por supuesto, es muy importante lo que ocurrió en el pasado”.

“Pero sí, necesitamos aceptar que este es un fútbol distinto, un negocio diferente y necesitamos adaptarnos hoy porque los jóvenes y los entrenadores que necesitamos adaptarnos a un trabajo para la compañía, necesitamos aceptar que estamos en una nueva era del fútbol”.

El argentino habló con la AP durante el Mundial de Clubes, donde pudo haber estado d