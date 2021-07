España y una derrota que no duele tanto

“¿Alguien se ha fijado en la Euro que ha hecho un niño de 18 años que se llama Pedri?”, declaró el técnico de España Luis Enrique, quien cree que, después de esta actuación, las comparaciones con el astro Andrés Iniesta no son exageradas.

“Lo de Pedri en este Europeo no se lo he visto a ningún jugador de 18 años en Eurocopa, Mundial o Juego Olímpicos. No lo ha hecho ni don Andrés Iniesta”, comentó Luis Enrique. “Cómo ha rendido y cómo interpreta el juego, la personalidad que tiene... no he visto una cosa igual nunca. Es algo fuera de toda lógica”.