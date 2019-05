$!Esposa de Iker Casillas fue operada de un cáncer de ovario

La periodista Sara Carbonero, esposa de Iker Casillas, reveló que está luchando contra el cáncer de ovario, solo tres semanas después de que el jugador sufriera un ataque al corazón.

A través de sus redes sociales compartió: “Cuando todavía no nos habíamos recuperado de un shock, la vida nos ha vuelto a sorprender”.

“Esta vez soy yo, esa palabra de seis letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días, durante un control, los médicos describieron un tumor ovárico maligno y me han operado. Todo salió bien y, afortunadamente, lo alcanzamos a tiempo, pero aún me quedan algunos meses de lucha mientras recibo el tratamiento correspondiente.”

“Estoy tranquila y seguro de que todo va a estar bien. Sé que el camino será difícil pero también tendrá un final feliz. Tengo el apoyo de mi familia y amigos y un gran equipo médico”. La periodista de deportes de televisión agregó: “Aprovecho este momento para pedir a mis colegas periodistas que muestren el respeto y la comprensión que siempre me han demostrado, especialmente en estos tiempos difíciles y delicados para mí y mi familia”.

La joven de 35 años, quien tiene dos hijos con Casillas, lo ayudó a organizar su cumpleaños número 38 el lunes, antes de dar la noticia de su propia batalla por la salud.