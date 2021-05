$!EURO 2020: Pandemia plantea retos financieros y logísticos

El presidente de la UEFA Aleksander Ceferin heredó de Michel Platini un plan complejo sobre el que él mismo había expresado dudas, incluso antes de que la pandemia agravara las dificultades logísticas.

“Es una situación bastante complicada, un formato duro en sí mismo, y todavía más ante el COVID”, dijo Ceferin a The Associated Press. “Así que no es fácil, pero ahora parece bien y no puedo imaginar que esta crisis vaya a empeorar”.

Con más viajes para los 24 equipos, crece el riesgo de infecciones por coronavirus. De igual modo, aumenta el desgaste para los futbolistas, tras una campaña repleta de partidos, en vista de que el calendario de este deporte en todo el mundo debió compactarse por la pandemia.