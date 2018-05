FIFA no impedirá que territorios de EEUU voten por sede 2026

ESTADOS UNIDOS. La FIFA no impedirá que territorios de Estados Unidos, como Puerto Rico, voten en la elección por la sede de la Copa del Mundo 2026, en la que una candidatura de Norteamérica enfrenta a Marruecos.

Los países aspirantes — Estados Unidos, Canadá y Mexico, al igual que Marruecos — no podrán participar en la votación de más de 200 federaciones que se realizará el 13 de junio en el Congreso de la FIFA en Moscú.

En una carta a la FIFA, Marruecos planteó que Puerto Rico, las Islas Vírgenes Estadounidenses, Samoa Americana y Guam tendrían un conflicto de interés al votar. Aunque están bajo jurisdicción de Estados Unidos, los cuatro son considerados como países independientes en el fútbol por la FIFA y disponen de un voto por cabeza.

La normativa del proceso deja en manos de los participantes del congreso que declaren si siente que debe renunciar a participar en la votación.

“Las asociaciones nacionales de la FIFA tienen la facultada de participar y votar en el Congreso de la FIFA”, dijo la entidad rectora del fútbol mundial en una declaración enviada a The Associated Press, y en la que mencionó la reglamentación. “En cuando a posibles conflictos de interés en el contexto del procedimiento de la votación para la elección de la sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ... al momento de escribir esto, ninguna asociación miembro ha notificado a la FIFA sobre su intención de no cumplir con sus deberes con respecto al proceso”.