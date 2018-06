FIFA sanciona a un Osiris en reelección

SANTO DOMINGO. La suspensión por 90 días que el comité de ética de la FIFA acaba de aplicar a Osiris Guzmán llega en el mes en que se debe definir la comisión electoral para los comicios de diciembre donde el sancristobalense busca extender hasta 24 años su control casi absoluto sobre el fútbol dominicano. El órgano rector del balompié en el planeta basó el segundo castigo que aplica a Guzmán (el anterior fue por 30 días por un caso de sobornos en 2011) al uso del Proyecto Goal en San Cristóbal en enero pasado para en actividades políticas, penalizado por los artículos 83 y 84 del código de ética. Tan pronto se hizo público la información la nota dio la vuelta al mundo y cabeceras como los estadounidenses The Washington Post y The New York Times y el español La Vanguardia la subieron a sus portales en la Red. Un dirigente que supo de la visita sorpresa que por una semana realizaron oficiales de la FIFA cree que el caso político es la “punta del Iceberg” de un expediente que puede incluir la intervención de la Fedofútbol, a dos meses del debut de la selección de mayores en la Copa de Naciones y en plena Liga Dominicana de Fútbol. Guzmán, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), no podrá ejercer ningún tipo de actividad relacionada con el fútbol, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y la duración de la inhabilitación podrá ampliarse por un periodo suplementario que no exceda de 45 días. El Proyecto Goal fue construido por la FIFA con una inversión de US$1,466,143 entre 2003 y 2014.

Intervención del COI

Rodolfo Guzmán Lara “Fito” (1994-98) fue el último presidente que tuvo Fedofútbol antes de Osiris y cree que es el momento para que Luis Mejía Oviedo, en su calidad de miembro del Comité Olímpico Internacional, aplique las correcciones en el fútbol dominicano. “Me apena como parte del fútbol dominicano esta situación. Si me alegrara de lo que pasa me alegraría de que estemos en la parte internacional por algo negativo. No soy de los que se frotan las manos de lo que está pasando. Pero si algo ha cambiado desde que dejé la federación ha sido la inversión que se ha hecho (FIFA) en la llegada de recursos al fútbol dominicano. Han llegado muchos millones de pesos y no sé qué ha pasado”, dijo Guzmán Lara desde su residencia en Moca. En 1999, el primer año de Osiris, la FIFA comenzó a girar US$250 mil al año al país, además de otras inversiones en complejos deportivos. Ese monto ya supera el millón de dólares fijo y puede alcanzar hasta dos. Fortunato Mendoza “Quispe”, en su condición de vicepresidente de la Fedofútbol, asume la presidencia de forma temporal de Guzmán, en cuya gestión de 20 años abundan las denuncias de irregularidades, suspensión de dirigentes opositores y los pobres resultados deportivos en la CONCACAF, una de las zonas de menor nivel del planeta.

Auditores externos

“Debe venir una comisión de la CONCACAF y la FIFA, de personas no parciales para que conozcan la realidad del fútbol dominicano. Todos los delegados que ha enviado se quedan en las oficinas de Santo Domingo, no se les informa la real situación del fútbol dominicano. Lamentablemente Osiris es un dominicano que ha fracasado en la gestión durante 20 años y no me puedo alegrar”, dijo Guzmán Lara, que tuvo a Osiris en su directiva. “Se le ha ocultado a la FIFA y a la CONCACAF la realidad. ¡Qué pena que sea por eso! Ojalá que esta sea una oportunidad para el fútbol y que el COD juegue un papel honroso”. Pero Adalberto Rodríguez, único candidato que ha hecho pública sus aspiraciones, prefiere esperar la evolución de los acontecimientos antes de querer sacar partida a una movida de ficha de que de momento le favorece. “Soy un hombre de fútbol desde los 8 años, fui selección nacional sub-12 y sub-14, fui dirigente, vengo del fútbol de abajo, fui presidente de una asociación, estoy preparado para relanzar el fútbol dominicano. Soy de trayectoria en el sector privado que al fútbol se le está alejando, hoy más que nunca necesita una alianza, con conciencia de la gestión”, dijo Rodríguez, que perdió 10 votos a 20 ante Guzmán en 2014. NPerez@diariolibre.com