Florentino Pérez sobre Mariano: “Hoy vuelve uno de los nuestros”

“Es un joven jugador, en el que hemos depositado muchas esperanzas. Ha demostrado su categoría y talento en la liga francesa y se ha ganado estar de nuevo en el primer equipo del Real Madrid”, subrayó Pérez.

El mandatario blanco afirmó que no hay nada que le produzca más satisfacción que ver cómo uno de los suyos “regresa a casa tras demostrar su calidad y potencial”. “Tú has trabajado durante años, te has esforzado y sabes lo mucho que te ha ayudado tu familia. Conoces la cara del triunfo y del éxito porque con esta camiseta has sido campeón de Europa y de la Liga y has ganado un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa”, abundó.

Según Florentino Pérez, Mariano Díaz es un ejemplo de lo que significa la cantera del Real Madrid. “Tú debes ser el símbolo del esfuerzo de todos esos jóvenes que sueñan con vestir algún día la camiseta del Real Madrid”, continuó antes de recordar su llegada a la entidad, en el año 2011 procedente del Badalona, y su crecimiento en el Juvenil A, el Real Madrid C y el Castilla.

“En ese club amigo que es el Olympique de Lyon demostraste que puedes ser uno de los grandes goleadores de Europa. Te has ganado ser parte del equipo de las trece Copas de Europa”, sostuvo Pérez.

Florentino Pérez calificó a la plantilla de “excepcional” tras los refuerzos del último periodo estival, lo que les ha permitido reunir “a los mejores jugadores del mundo, de España y de la cantera” madridista.