Fossati: “No veo motivo por el que no ser optimista y exigente con Uruguay”

El entrenador del River Plate uruguayo, Jorge Fossati, se considera “optimista y exigente” con la actual selección de su país, a la que dirigió entre 2004 y 2006 y de la que espera lo máximo en la Copa América de Brasil, porque considera que es la “mejor arropada y protegida” de la historia.

Después de 26 años en países como Argentina, Ecuador, Colombia, Arabia Saudí o Catar, bien como jugador o como entrenador, Fossati (Montevideo, 1952) no tiene pelos en la lengua durante su entrevista con Efe, en la que, como buen conversador, desgrana detalles de su trayectoria futbolística y de otros asuntos más generales.

Pregunta: De nuevo en Uruguay tras los últimos cinco años entrenando en Catar (incluida su selección) y Arabia Saudí, ¿por qué asume el reto de volver?

Respuesta: Entre futbolista y entrenador, llevo 26 años en el exterior. Creo que, comenzando por ahí, te puedes hacer a la idea de que volver a mi casa siempre estuvo latente. El club (River Plate) es el primero que dirigí en Primera División, se portó muy bien en aquella oportunidad, cuando programábamos nuestro cuarto año y me vino a buscar Peñarol. La dirigencia no solo no me complicó las cosas, sino que dijo que yo lo merecía. Esas cosas no se olvidan y me gusta el desafío de volver a mi país, de pelear en el fútbol uruguayo.

P: ¿Qué le han aportado estos años de experiencia?

R: He estado en distintos países, distintas culturas, distintas formas de llevar adelante el profesionalismo. Me ha exigido y eso es una forma de crecer, de ir añadiendo cosas a tu saber y entender, precisamente para hacer frente a esos desafíos lindos que me han llevado a enriquecerme desde el conocimiento.

P: El fútbol uruguayo sigue marcado por la cantidad de futbolistas que se marchan al exterior. ¿Qué le falta?

R: Dinero. No podés retener a tu futbolista porque no tenés la capacidad para retenerlo. Imagino que Nacional quería retener a Suárez y así tantos otros. Acá hay una realidad y es que los equipos uruguayos no viven ni de esponsorización ni de televisión ni de ingreso a los estadios como entrada especial de dinero. Se la dan los futbolistas. En el plantel de 23 futbolistas que juegan Copa América hay uno que juega en Uruguay (...) Muchos dirigentes tienen el discurso de que quieren que los jugadores criados en su club vayan a la selección por el glorioso honor de ponerse la celeste. Pero quieren que vaya porque saben que la selección es el equipo que más vende en el fútbol uruguayo.