$!Gales viaja lejos para enfrentar a Suiza en Bakú

“Crecí observando a ese equipo, viendo los partidos en la escuela. No nos perdimos ningún partido, incluso fuera de la escuela, junto a mi familia", relató el extremo galés de 20 años. “No me aburro contándolo y ahora lo que quiero es revivirlo. Haber visto esos partidos dispara me motiva para este torneo”.

Levitt y sus compañeros, un grupo que incluye a los astros Gareth Bale y Aaron Ramsey, debutarán en la Euro 2020 el sábado midiéndose contra Suiza en la lejana Azerbaiyán.

Baké se encuentra a unos 4.200 kilómetros (2.600 millas) de Gales, a orillas del Mar Caspio. Azerbaiyán ha permitido la visita de hinchas extranjeros pese a la pandemia, pero serán muy con respecto a las legiones que se trasladaron a Francia hace cinco años.

En un plantel con un prometedor contingente juvenil en el que sobresalen el volante Ethan Ampadu (Chelsea) y el lateral derecho Neco Williams (Liverpool), Bale cifra grandes esperanzas en la nueva generación.

“Hemos tenido algunas charlas, pero la verdad es que no necesitan de mucha guía. Ya lo demostraron durante las eliminatorias y tenemos seguridad de lo que son capaces", dijo Bale viernes.

“Contamos con un buen equilibrio de juventud y experiencia”, añadió el atacante del Real Madrid que jugó a préstamo con Tottenham la última temporada.