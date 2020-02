$!Gennaro Gattuso y Quique Setién, dos debutantes en los octavos de la Liga de Campeones

Van a descubrir la Liga de Campeones directamente en los octavos de final. Los entrenadores del Nápoles y del Barcelona, Gennaro Gattuso y Quique Setién, debutan en la gran escena europea después de que fueran otros técnicos los que clasificaran a sus equipos.

La Liga de Campeones fue el único paréntesis feliz en el penoso final de mandato de Carlo Ancelotti en Nápoles, tras finalizar invicto en un grupo donde también estaba el Liverpool, vigente campeón.

Pero ‘Carletto’ cayó debido a los malos resultados registrados en la liga italiana y al deteriorado ambiente en el seno del grupo, pasando las riendas a Gattuso, su antiguo centrocampista en el AC Milan.

“Tengo que dar las gracias al equipo y a Carlo porque no he hecho nada para jugar estos octavos de final”, reconoció este lunes el técnico italiano en rueda de prensa.

La Liga de Campeones es un terreno que conoce Gattuso. Como jugador y con la camiseta rossonera disputó tres finales, con dos victorias (2003 y 2007) y una derrota (2005).

- Sacrificios -

Su recorrido como entrenador es más corto y más modesto, pero de utilidad para preparar un partido tan importante como el del martes.

“Esta mañana me he levantado y he pensado en lo que hice en Palermo, en Pisa, en Sion y todos los sacrificios que hice para llegar hasta aquí. No necesito pensar en el Gattuso jugador, prefiero ver el Gattuso entrenador”, aseguró.

Los resultados recientes le dan la razón con seis victorias en las últimas semanas, frente a equipos como Juventus, Lazio e Inter de Milán, los tres primeros del campeonato.

“Desde el primer día, Gattuso ha sabido motivarnos. Sentimos su confianza y lo seguimos inmediatamente. Nos mantiene motivados, que es lo que hace falta. Tiene una gran experiencia como jugador y como entrenador”, afirmó este lunes su capitán Lorenzo Insigne.

En el banquillo de al lado, Gattuso verá el martes a otro debutante en la Liga de Campeones en la persona de Quique Setién, al que elogió el italiano.

“Le he observado mucho, en Las Palmas, en el Betis... Tengo un gran respeto por él, es un gran entrenador y con él veo al Barcelona que no veíamos desde hace un año y medio o dos años”, dijo Gattuso.

- Apasionado del ajedrez -

A sus 61 años, la experiencia en ‘Champions’ del español es nula y él también ha recibido un equipo ya clasificado por su predecesor, Ernesto Valverde.

Pero, cuando entrenaba al Betis, Setién logró llevar al club hasta un sexto puesto en Liga, sinónimo de clasificación para la Europa League.

La experiencia europea sería corta y el Betis caería en los dieciseisavos de final contra el Rennes (3-3, 1-3).

Esta falta de referencias en el ámbito continental es una de las pocas máculas en el CV del técnico de Santander (Cantabria), apasionado del ajedrez, que aterrizó en el banquillo del Barça en enero tras la salida de Valverde.

Y esta primera gran cita europea constituye la primera auténtica prueba para Setién, que ya ha sufrido dos derrotas desde su llegada y ha descubierto un ambiente complicado.

“Lo único que me interesa es el fútbol”, insiste, sin embargo, el técnico desde su llegada para tratar de olvidar las sucesivas crisis que sacuden al Barça en 2020.

Al marcar cuatro goles el fin de semana pasado contra el Eibar el fin de semana pasado, Lionel Messi también ha contribuido a alejar la crisis.

Pero, con el club azulgrana en busca de su primera final de Champions desde 2015, un revés en Nápoles sería sinónimo de nueva marejada para Setién y su grupo, en vísperas de un importante clásico liguero contra el Real Madrid el domingo.