$!Gianni Infantino se defiende de acusación; escribe carta a federaciones

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino , objeto de un proceso penal en Suiza, aseguró que no tiene "nada que ocultar" en una carta enviada a las federaciones, donde lamenta el "considerable daño" causado al organismo y a él mismo.

Estos encuentros, de los que no existe ningún rastro escrito "no eran en ningún caso secretos y ciertamente tampoco ilegales", repitió Infantino, lamentando que los recientes acontecimientos hayan "causado un daño considerable a la FIFA y a mí mismo (...). Estas denuncias anónimas no tienen el menor fundamento".

"De hecho, no hay ningún elemento tangible ni base factual que respalde este proceso penal, que se abrió sin que ni la FIFA ni yo mismo fuéramos consultados previamente para dar explicaciones", explicó, asegurando que no tenía "nada que ocultar".