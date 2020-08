$!Harry Maguire, del Manchester United, es declarado culpable por agresión

El zaguero del Manchester United Harry Maguire fue encontrado el martes culpable de agresión y recibió una sentencia suspendida de 21 meses tras verse involucrado en una reyerta la pasada semana en la isla de Mykonos, informaron funcionarios judiciales en Grecia.

Los otros dos acusados en el caso — uno de ellos el hermano de Maguire, Joe — también fueron declarados culpables por los mismos cargos y recibieron sentencias de 13 meses. Las sentencias de los tres acusados estarán suspendidas por tres años.

Maguire prometió apelar.

"Estoy firmemente convencido y confiado de mi inocencia en este asunto", dijo Maguire. "En todo caso, yo, la familia y amigos son las víctimas".

Maguire, who is the world's most expensive defender, was not present at the trial on the nearby island of Syros. He was found guilty of assault, swearing in public, and attempting to bribe a police officer.

Maguire, el defensor más caro del mundo, no estuvo presente en el juicio en la vecina isla de Syros. Se le encontró culpable de agresión, proferir insultos en la vía pública y tratar de sobornar a un agente de la policía.

El United también emitió un comunicado en defensa del jugador.

"Se debe destacar que la fiscalía confirmó los cargos y presentó sus pruebas a última hora del día previo del juicio, dándole a los abogados defensores escaso tiempo para analizarlos y prepararse", dijo el United. "Una solicitud de aplazamiento fue rechazada posteriormente".

"Bajo esta premisa, junto a una pila sustancial de evidencia que refuta los cargos, el equipo legal de Harry Maguire apelará el veredicto, con el fin de tener una audiencia completa y justa en una fecha posterior", añadió el club inglés.

Ninguno de los tres acusados se apersonaron a un juicio que se tramitó mediante un proceso de vía rápida.

Yannis Paradeisis, un abogado que colaboró con la fiscalía y que representó a los cuatro agentes de policía que presuntamente fueron agredidos, dijo a The Associated Press que el comportamiento de Maguire le decepcionó.

"Debe ser un ejemplo para la juventud y es un deportista. Esa no es manera de comportarse", dijo. "Los agentes que represento sólo cumplían con su trabajo. No hemos recibido una disculpa del señor Maguire o los otros dos acusados".