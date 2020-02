$!Henry: “Algún día un equipo de la MLS ganará la liga de Campeones de la Concacaf”

El exdelantero francés Thierry Henry, actual entrenador del Montreal Impact, de la MLS de Estados Unidos, se declaró convencido este martes de que está muy cerca el día en que un club de esa liga gane la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Los equipos (de la MLS) son buenos, han crecido y van a ganar. Ya estuvieron cerca el Montreal y el Vancouver. No se ha podido ganar, pero no es incapacidad, los equipos son buenos... pero no pensamos en una final: pensamos en Saprissa”.