Honores y fervor futbolero en emotiva despedida al ídolo Maradona

El velatorio terminará a las 16H00 locales (19H00 GMT) por expreso pedido de la familia que permanece en la Casa Rosada, pero a resguardo de la prensa.

Algunos llevan fotografías de Maradona de todas las etapas de su prolífera vida deportiva. Otros lo llevan tatuado para siempre en la piel. Muchos son jovenes extemporáneos a su tiempo de jugador.

"No lo puedo creer, esto no está pasando, Diego no puede estar muerto", clamaba un hombre visiblemente afectado al salir de la sede gubernamental.

Entre sollozos se arrodilló y no pudo volver a ponerse en pie sin la ayuda de familiares.

"La magia del maestro"

Gente de todas las edades y familias con sus niños pequeños acudieron a despedir al ídolo.

"Todavía estoy shockeado, sin palabras, me enteré ayer y estallé en llanto. Que se muera Diego para mí es como que se muera un padre que nunca pude conocer", confesó Lautaro Sánchez, un estudiante de 18 años que vino junto a su madre.

"La magia y la genialidad del maestro Maradona cruzó fronteras y vengo a dedicarle todo mi afecto", explicó Cristian González, un peruano residente en Argentina desde hace una década.