$!Italia: Napoli sigue perfecto y Zapata llega a los 100 goles

ROMA (AP) — Victor Osimhen se colgó en el aire para clavar un cabezazo a nueve minutos del final, con lo que el Napoli prolongó su arranque perfecto en la Serie A al vencer el domingo 1-0 al Torino.

Luego que el capitán Lorenzo Insigne desperdició un penal con un débil remate en el primer tiempo y a Giovanni Di Lorenzo le anularon un gol por posición adelantada, Osimhen salió al rescate del Napoli.

Tras una bonita jugada colectiva, el delantero nigeriano de 22 años capitalizó un balón que se desvió en la espalda de un compañero para marcar el gol de la victoria.

En un partido de amplio dominio del Napoli, el atacante mexicano Hirving Lozano estrelló un remate en el poste durante el segundo tiempo.

Con su octava victoria en ocho partidos, Napoli abrió una distancia de dos puntos sobre el también invicto Milan, que el sábado venció a Hellas Verona.

El campeón defensor Inter, que el sábado cayó ante la Lazio, quedó siete puntos detrás del Napoli.

Juventus recibía a la Roma más tarde.

El Napoli igualó su mejor inicio de temporada desde que también encadenó victorias en sus primeros ocho partidos del curso 2017-18.

DEMASIADO VAR

Apenas se anotó pero múltiples revisiones con el VAR en el partido que la Juventus le ganó 1-0 a la Roma, en el que los técnicos Massimiliano Allegri y José Mourinho volvieron a verse frente a frente.

Moise Kean adelantó a la Juve en los primeros compases tras un pase a profundidad de Mattia De Sciglio to the far post.

El portero juventino Wojciech Szczęsny atajó un penal cobrado por Jordan Veretout luego que se invalidó un gol de Tammy Abraham tras una larga consulta del VAR.

La Roma también reclamó un penal en la segunda parte, pero el VAR dictaminó que no se le cometió una falta a Lorenzo Pellegrini.

El triunfo dejó a Juventus en la séptima plaza. La Roma se mantiene en el cuarto sitio.

Previo al inicio, Allegri y Mourinho se abrazaron.

100 GOLES DE ZAPATA

Josip Iličić firmó un doblete y Duván Zapata se convirtió en el primer futbolista de Colombia que anota 100 goles en la Serie A, con lo que el Atalanta vapuleó a domicilio 4-1 al Empoli.

Además, el gol del central mexicano Johan Vásquez a los 89 minutos permitió al Genoa rescatar el empate 2-2 ante el visitante Sassuolo; Udinese remontó para igualar 1-1 con Bologna; y Cagliari festejó su primera victoria de la temporada al derrotar 3-1 a Sampdoria.