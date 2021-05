$!James queda fuera de la selección de Colombia

BARRANQUILLA, Colombia (AP) — El mediocampista James Rodriguez sorprendido y desilusionado luego de su exclusión el viernes de la selección de Colombia a raíz de que supuestamente no está en buenas condiciones para encarar las eliminatorias para la Copa del Mundo 2022 y la Copa América, según el cuerpo técnico comandado por Reinaldo Rueda.

Convocó en su remplazó a Edwin Cardona, jugador de Boca Juniors quien se unirá a la selección después del compromiso del lunes de su club contra Racing Club en disputa de la Copa de la liga argentina.

“Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total, recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho”, destacó James en un comunicado en las redes sociales.

El goleador del Mundial de 2014 arribó esta semana luego de una gris campaña en el club Everton de Inglaterra en medio de lesiones frecuentes.

La brillante temporada de ese año le abrió las puertas del Real Madrid. Convirtió seis tantos.

“Lo anterior (la exclusión) me llena de profunda decepción, por lo que para mí significa jugar por mi país. No recibir la confianza del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor ya que por la camiseta de la Selección Colombia siempre he dejado hasta la vida”, subrayó.

James de 29 años tenía la idea de actuar en los encuentros de Colombia en Lima ante Perú el 3 de junio y Argentina en Barranquilla el 8 del mismo mes pero se frustró con la determinación de Rueda.

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores informa que el jugador James Rodríguez ha sido desconvocado para los juegos ante Perú y Argentina por las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, y la CONMEBOL Copa América 2021”, indicó la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en un comunicado.

“En los días pasados, el volante fue sometido a exámenes médicos, que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo cual, no podrá unirse al grupo de convocados por el entrenador Reinaldo Rueda para los mencionados compromisos y el campeonato sudamericano”, agregó la FCF.

En los últimos años, el combinado colombiano ha girado en torno a James.

“El entrenador y su equipo de colaboradores lamentan no poder contar en esta oportunidad con James Rodríguez y esperan que pronto el mediocampista pueda hacer parte de una convocatoria, representando a nuestro país con la altura y profesionalismo como siempre lo ha hecho”, concluyó la FCF en el comunicado.

James ha sido aquejado por dolencias constantes en las pantorrillas y no fue tenido en cuenta por el técnico Carlo Ancelotti para los dos últimos compromisos del Everton en la Liga Premier, por lo que viajó a Colombia. “Lastimosamente no terminó bien esta temporada, tiene problemas en una pantorrilla y ahora se enfocará en las eliminatorias y la Copa América con su selección... Espero tenerlo en un buen nivel en la próxima temporada”, dijo Ancelotti.

La exclusión de James se suma a la baja de otro mediocampista, Juan Fernando Quintero, quien no fue autorizado por el club Shenzhen de China para integrar el combinado “debido a los estrictos protocolos y normas establecidas por China para poder salir y regresar”, anunció la Federación Colombiana de Fútbol el martes.