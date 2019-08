$!Jay-Z defiende acuerdo con la NFL y habla de Kaepernick

Un día después de que Jay-Z anunciara que su empresa Roc Nation se asoció con la NFL, el ícono del rap explicó que sigue apoyando las protestas y al jugador Colin Kaepernick, pero también está interesado en trabajar con la liga para hacer cambios substanciales.

El galardonado con el Grammy y empresario respondió preguntas el miércoles en las oficinas de su empresa en Nueva York junto con el comisionado de la NFL Roger Goodell.

Cuando le preguntaron directamente si se arrodillaría o permanecería de pie Jay-Z dijo: “Creo que hemos avanzado más allá de arrodillarnos y creo que es tiempo de emprender acciones”.

Agregó: “No, no quiero que la gente deje de protestar para nada. Sé que seguimos atorados en arrodillarnos porque es algo real, pero arrodillarse es una forma de protesta. Apoyo la protesta. Necesitamos llamar la atención sobre ese asunto. Creo que todos saben cuál es el asunto”, agregó.

“Todos sabemos del tema ahora. OK, ¿qué es lo siguiente?... Y no estoy minimizando esa parte porque tiene que ocurrir, es una parte necesaria del proceso. Pero ahora que todos sabemos lo que está ocurriendo, ¿qué vamos a hacer al respecto?, ¿cómo vamos a detenerlo? Porque arrodillarse no se trata de un empleo, se trata de injusticia”.