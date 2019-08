$!Junior Firpo sobre los fuertes tuits contra Messi: “Eso fue cosas de niños”

El jugador de origen dominicano Junior Firpo explicó cómo vivió el cambio al FC Barcelona y habló acerca de los tuits que publicó sobre Lionel Messi en el 2012 en su Twitter y después borró.

”Estoy muy contento con la acogida que se me ha dado en el vestuario. Creo que es algo que se hace cuando eres joven. Ya respondí a eso en su momento y no creo que haya que darle más vueltas. Están siendo unas primeras horas frenéticas. Mañana hay partido y tengo muchas ganas de jugar al lado de mis compañeros, de estos grandísimos jugadores que seguro que me lo ponen todo mucho más fácil”, dijo.

Se refirió a ello como “algo que no tiene importancia y que puedo explicar sin problema. Resulta que mi mejor amigo de entonces era del Barça y por tanto también era fanático de Messi porque Leo es el mejor sin discusión. Para enojarlo publicaba algunas cosas de Messi por Twitter. Eso es todo, cosas de niños”, dijo.

“He hablado con un jugador de béisbol que reside en Miami (Joey Paz) y le gustaría ver el partido. Somos dominicanos a los que nos está yendo bien y nos gustaría conocernos en persona”, añadió el criollo en la sala de prensa del Hard Rock Stadium de Miami donde se encuentra el equipo.

El Barcelona anunció este domingo la firma del joven lateral izquierdo del Betis para las próximas cinco temporadas. ”El FC Barcelona y el Real Betis han llegado a un acuerdo por el traspaso de Firpo por un importe de 18 millones de euros más 12 millones de euros en variables”, afirmó el club azulgrana en un comunicado. “El jugador firmará contrato con el club para las próximas 5 temporadas, hasta el 30 de junio de 2024, con una cláusula de rescisión de 200 millones de euros”.

Nacido en Santo Domingo y formado en las categorías inferiores del Betis, con cuyo primer equipo debutó en febrero de 2018, Junior jugó la pasada temporada 29 partidos con el equipo andaluz, en los que marcó tres goles y dio cinco asistencias.