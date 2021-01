$!Koeman no ve preocupados a sus jugadores por la economía del Barça

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, aseguró este martes no ver preocupados a sus jugadores por la delicada situación económica del club, tras hacerse pública la alta deuda que tiene al club azulgrana.

"Los he visto concentrados, metidos en nuestro trabajo y no los he visto preocupados por este tema", dijo Koeman al ser preguntado en rueda de prensa si podría afectar al rendimiento la situación económica del club.