$!Kylian Mbappé afirma que la vida en Bleu no es completamente rosa

El miércoles en el Stade de France, Mbappé aportó poco en las fases ofensivas de los Bleus.

"Kylian sabe que no hizo su mejor partido. Hablaré con él tranquilamente. No encontró las mejores condiciones, tal vez no tenía buenas sensaciones", dijo el seleccionador Didier Deschamps tras el debut frustrante en la campaña hacia el Mundial-2022.

Sus estadísticas en cambio son buenas en su club. Desde mediados de febrero, el "crack" de 22 años ha marcado doce goles en nueve partidos, incluyendo un triplete y cuatro dobletes. Y sus dos partidos sin marcar en el PSG han coincidido con las dos últimas derrotas del equipo parisino, en Mónaco y contra Nantes.