$!La AMA reconoce haber difamado a Sakho, inocente tras un positivo

El defensa francés de 30 años, que juega actualmente en el Crystal Palace, denunció dos declaraciones hechas por la AMA a diarios británicos donde se continuaba afirmando que había consumido sustancias prohibidas, cuando ya había sido declarado inocente porque esos productos no figuraban en la lista de prohibidos cuando fueron detectados.

"La AMA reconoció que no tenía que haber hecho aquellas declaraciones difamatorias porque Sakho había sido declarado inocente", señaló el abogado de la AMA en el documento del tribunal.

"La AMA reconoció que Sakho no había violado la reglamentación antidopaje de la UEFA, que no había hecho trampas, que no había ninguna intención de conseguir una ventaja y que actuó de buena fe", añadió.

El jugador había reclamado 13 millones de libras (14,5 millones de euros, 17 millones de dólares) en daños e intereses a la AMA, estimando que estas afirmaciones habían precipitado el final de su carrera en el Liverpool y afectado a su valor en el mercado de fichajes.

La AMA ha aceptado pagar "una suma consecuente", que es confidencial, así como encargarse de los "gastos judiciales" del jugador.

Sakho dio positivo en marzo de 2016 por haber utilizado un quemador de grasa. Luego fue declarado inocente por la comisión de disciplina de la UEFA ya que el producto en cuestión no estaba inscrito en la lista de la AMA.

Privado de la final de la Europa League con los Reds y de su probable convocatoria con la selección francesa para la Eurocopa-2016, no volvió a contar para los Reds y fue cedido en enero de 2017 al Crystal Palace, antes de su fichaje definitivo.