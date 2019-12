$!“La clasificación y la Liga siguen igualadas”, dice Valverde

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, se mostró este miércoles moderadamente satisfecho tras empatar 0-0 con el Real Madrid en el clásico liguero, recordando que “la clasificación sigue igualada y se prevé que esta Liga sea así”.

“Nos hubiese gustado ganar, contábamos con el factor campo, estábamos un poco más obligados que ellos a ganar, pero han hecho un buen partido”, afirmó Valverde en rueda de prensa tras el partido.

“La clasificación sigue igualada y se prevé que esta Liga sea así, desde el principio se está viendo que hay mucha igualdad entre los equipos”, aseguró Valverde, cuyo conjunto lidera la tabla liguera empatado a 36 puntos con el Real Madrid.

Durante el partido, Valverde consideró que “no hemos salido todas las veces que nos hubiese gustado de su presión, nos igualaban en el campo, estábamos prácticamente emparejados”.

“Ellos a base de llevarla de un lado a otro (la pelota), y con la estrategia, en lo que son muy fuertes, nos creaban problemas”, añadió Valverde.

“El juego no tenía continuidad, ellos querían romper el juego, en el segundo tiempo hemos salido alguna vez más, hemos limitado un poco sus llegadas, pero al final el partido estaba incierto para que cualquiera pudiera resolverlo en una jugada”, afirmó el técnico barcelonista.

“Si alguno de los dos hubiera marcado, a lo mejor las cosas hubieran sido diferentes, cada vez que no superábamos su presión se iban reforzando, si hubiéramos pasado un poco más (su presión), hubiéramos podido ganar algún punto”, dijo.

“Ha habido momentos en que nosotros al no superar la presión, ellos estaban jugando en nuestro campo”, insistió, matizando que “era más una sensación de inestabilidad porque no estamos acostumbrados a eso”, pero no una sensación de sentirse dominado.

“Tampoco recuerdo grandes ocasiones, tan claras como alguna de las nuestras, pero es verdad que el dominio por momentos ha sido suyo porque no pudimos superar su presión”, añadió.

Pese al ruido en torno al encuentro con las protestas independentistas, Valverde afirmó que “hay que darle ese punto de normalidad al partido”.

“Hay que vivir el partido como lo que es, difícil, con tensión por ser un clásico, pero nada más”, agregó.

“Lo hemos vivido de una forma... diferente sí, por el ruido que ha habido, pero al final, hemos ido al partido, hemos jugado...”, concluyó.