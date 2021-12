$!La Copa Bauger anuncia la fecha de sus finales

Las finales se realizan desde las 9:00 de la mañana en las distintas categorías. A primera hora será la final de la categoría sub 10 entre Halcones y los anfitriones de la Escuela Bauger.

La división sub 12 jugará su partido de cierre a las diez y tendrá como protagonistas al Barza Academy y Punta Can FC. Inmediatamente después viene la final sub 14 entre Cibao FC y la Escuela Bauger.

Finalizadas las finales matutinas se tendrá la premiación de las categorías sub 10, sub 12 y sub 14.

Las finales de las etapas juveniles de la justa comenzarán a las 2.30 pm, en donde en la sub 16 Atlético Los Villanos de San Cristóbal y Cibao FC se verán la cara. En tanto que en el sub 18 Punta Cana FC jugará con Cibao FC para definir al campeón de la división superior de la Copa Bauger. Luego de que culminen ambas finales juveniles se tendrá la clausura de cierre de la competición.