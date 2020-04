$!La Federación Francesa de fútbol propone jugar las finales de Copa antes de la Liga

"Estamos rehaciendo el calendario, en la Federación y en la Liga. Esta propuesta no ha sido rechazada. Considero que cuando no me dicen que no, es sí", señaló Le Graët al diario deportivo L'Equipe.

Suspendidas desde mediados de marzo, la Ligue 1 y la Ligue 2 deberían regresar a mediados de junio, en caso de que el gobierno francés dé el visto bueno.