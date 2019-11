$!La futbolista inglesa que se hartó del racismo y de sentirse vista como ladrona en Italia

La estelar jugadora Eni Aluko, que se convirtió en estrella en el equipo femenino de Juventus, ha decidido abandonar Italia, cansada del cáncer racial que hoy hasta los propios clubes lo describen como un problema grave del país.

La jugadora inglesa nacida en Nigeria decidió volver al Chelsea de Londres y así dio por terminado su paso por la ‘Vecchia Signora’ después de 18 meses.

“A veces, Turín parece estar un par de décadas detrás de la apertura a diferentes tipos de personas. Me cansé de ir a las tiendas y sentir que el dueño esperase a que yo robase algo”, declaró en entrevista con el diario ‘The Guardian’.

“Nunca he tenido problemas con el racismo por parte de los aficionados de la Juventus o en la Liga, pero hay un problema en el fútbol italiano (de hombres) y en Italia: desde presidentes hasta simpatizantes del fútbol masculino que lo ven como parte de la cultura”, dijo.

De hecho, Aluko dijo que en su momento fue tratada como el fallecido narcotraficante colombiano, Pablo Escobar. “Otras muchas veces llegas al aeropuerto de Turín y eres tratada como Pablo Escobar, por los perros antidrogas que te rodean”, confesó.

Pese que le gustaba jugar en la ‘Vecchia Signora’, la futbolista de 32 años tuvo que retornar al fútbol inglés por los problemas que tuvo fuera de las canchas.

“Irme después de 18 meses no fue una decisión fácil, pero tuve que reflexionar sobre el hecho de que fuera del campo los últimos seis meses han sido difíciles. Me gusta viajar, ver ciudades en mi tiempo libre... Tengo mucha curiosidad: me gustan los eventos, los museos, las tiendas y lo que se encuentra en Turín no es exactamente lo que me gustaría”, sostuvo.

Eni Aluko ganó el campeonato nacional, la Copa de Italia y la Supercopa italiana.

“La Juventus y los estamentos de fútbol deben hacer muchos cambios para codearse con la elite de Europa. Pasar del amateurismo al profesionalismo sería un gran paso adelante. Las grandes jugadoras de fútbol quieren un entorno donde puedan evolucionar y sobresalir. El viejo dicho ‘Si no está roto, no lo arregles’ no es un bien enfoque” para el deporte o fútbol femeninos.