$!La Justicia argentina investiga a Sebastián Villa por violencia género

El delantero colombiano Sebastián Villa, uno de los baluartes del último campeón Boca Juniors, quedó envuelto en un escándalo luego que su pareja lo denunciara ante la justicia por violencia de género el martes en plena vigencia de la cuarentena por el nuevo coronavirus.

La también colombiana Daniela Cortés ratificó ante una fiscalía especializada en casos de violencia lo que había denunciado a través de redes sociales el lunes por la noche con la publicación de imágenes de su boca ensangrentada y rastros de supuestos golpes en un brazo y otras partes del cuerpo, lesiones que atribuyó a Villa.

“Lamentablemente me toca hacer esto hoy, porque ya no aguanto más. Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó”, manifestó la joven, quien dijo no haber sido la única que sufrió golpizas del jugador de 22 años.

El abogado de Cortés, Fernando Burlando, declaró al canal América TV que su clienta se decide a denunciar los maltratos luego que Villa la amenazara con contratar a un sicario para asesinar a la hija de la mujer que reside en Colombia y que tuvo con una pareja anterior.

“Una amenaza que involucra a la hija de Daniela fue más fuerte que los golpes que sufrió en los dos últimos años”, indicó Burlando, quien adelantó que pedirá la detención del futbolista surgido en Deportes Tolima.

Por lo pronto la justicia dispuso una restricción perimetral que le impide a Villa acercarse a la denunciante.

Villa, quien alcanzó un gran nivel en el tramo final de la Superliga que Boca conquistó en marzo, rechazó las acusaciones.

“Yo tengo mi madre, tengo mis hermanas, tengo mi sobrinita, mi primita, tengo mujeres en mi familia. Aclararles de que no estoy en mi casa y no sé con qué intenciones se está publicando lo que se publicó. A partir de mañana empezaré a aclarar la situación con la persona indicada”, sostuvo en un mensaje difundido en las redes sociales.

El jugador abandonó la vivienda que compartía en un barrio cerrado de las afueras de Buenos Aires y se mudó a la casa de su compatriota Juanfer Quintero, de River Plate.

El abogado confirmó a su vez que el futbolista denunció a Cortés por extorsión tras la publicación efectuada por la joven mediante las redes sociales.

“Todavía denunciarla a una pobre mujer que ha sufrido durante años la violencia... Genera repugnancia”, expresó.

Boca expresó más temprano en un comunicado que “está en contacto” con los abogados y representantes de Villa “para profundizar” sobre los hechos denunciados. Señaló además que se puso a disposición de la justicia “en todo aquello en lo que pueda colaborar para el esclarecimiento del suceso” y estar en línea con su “compromiso” en materia de derechos humanos y cuestiones de género.

Hace dos años el club boquense se vio salpicado por un escándalo similar de violencia de género que involucró a los también colombianos Edwin Cardona y Wilmar Barrios, pero en este caso la denuncia no llegó a la justicia.

Villa, de 23 años, lleva dos temporadas y media en uno de los clubes más emblemáticos de Argentina.

Semanas atrás Naciones Unidas había alertado que el aislamiento social impuesto por la pandemia de coronavirus podía agravar la situación de mujeres y niñas alrededor del mundo que padecen la violencia de género.

En Argentina se incrementaron 40% las consultas sobre violencia en una línea telefónica gratuita dependiente del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.