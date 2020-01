$!La LDF 2020 toma forma con Cibao FC y Pantoja todavía más fortalecidos

Los balones ya ruedan en las prácticas de la LDF, los clubes inundan los correos y redes con anuncios de nuevas contrataciones y en el caso de Pantoja y Cibao FC arrancaron los trabajos antes por sus compromisos en la Copa del Caribe a finales de mes.

El campeón y subcampeón dominicano buscarán avanzar en la fase de grupo del torneo antillano entre el 29 de enero y 6 de febrero en Jamaica junto a dos equipos locales y dos haitianos. De ahí que abrieran sus entrenamientos a principio de mes.

En los próximos días la liga dará a conocer su nuevo director tras la salida de Dinardo “Lalo” Rodríguez, pero habrá una vuelta al formato de una liga con un solo torneo largo, 10 equipos y una fase semifinal de seis conjuntos para sacar a dos finalistas.

El onceno santiaguero, no satisfecho con un 2019 donde fue el más regular pero que solo logró uno de tres trofeos, se ha forrado al recuperar al goleador Pablo Marisi (ex del Pantoja) y ha agregado al plantel que dirige Edward Acevedo a los argentinos Iván Pérez y Matías Rotondi, que ya había perforado 11 porterías con O&M en 2018. También sumaron al defensa Mateo Zazo (ex del Atlántico).

El Pantoja no se ha quedado atrás. El equipo que dirige David Escandell agregó desde el San Cristóbal al delantero que también puede jugar en el medio campo Gerard Lavergne, al atacante Erick Ozuna, al lateral Lean Torres (criollo con experiencia en España y Panamá) y renovó con el delantero Ronaldo Vásquez, quien no jugó el segundo semestre de 2019 por su estadía en Israel.

Jarabacoa FC anunció para hoy la apertura de su campamento y Moca iniciará sus prácticas el sábado bajo las riendas del colombiano René Cortina. Queda por definir cómo se repartirán las dos plazas para el torneo caribeño.