La Liga de Fútbol suspende por cuatro años a un asistente de entrenador que intentó sobornar a un árbitro

Dar un ejemplo

“La liga no va a tolerar eso. Va a ser muy estricta. Este asistente, aparentemente, hizo eso por cuenta propia sin contar con el apoyo de nadie en el club, es lo que descubrimos, pero si encontramos alguna vinculación actuaremos”, dijo Ledesma.

Los francomacorisanos vuelven a la rueda el próximo domingo cuando enfrenten en el estadio de la PUCMM de Santiago al Atlético Vega Real.

“Ese simple hecho es grave para nosotros porque no es que le dio dinero a un árbitro. Eso además ayuda a que los equipos sepan que no se pueden acercar a los árbitros a nada. No queremos confusiones, si atrapamos a alguien en eso vamos a aplicarlo. Como es la primera vez no podemos ser flexibles”, insistió Ledesma.

Es la primera persona a la que la liga aplica una sanción de este tipo en sus cuatro años de existencia.