La respuesta de la novia de Dani Alves a un fanático en Instagram

SANTO DOMINGO. El brasileño Dani Alves disfrutó de sus vacaciones en las Islas Maldivas junto a su mujer, Joana Sanz. La modelo española publicó fotos junto a su pareja y fue atacada por en Instagram.

“¿Promocionas la ‘empresa’ que te ha pagado tu novio con el viaje que también te ha pagado? #muchacara”, fue el mensaje de lucichel_ en una publicación en la que Joana luce de frente al mar.

Y la esposa de Alves retrucó: “Te informo de que mi marido no me ha pagado nada, trabajo desde los 14 años y la empresa la he pagado yo con mis 3 socios. Hay mujeres trabajadoras y muy independientes querida”.