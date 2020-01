$!Ledesma pedía RD$14 MM en compensaciones

Félix Ledesma, quien fuera mano derecha de Osiris Guzmán en sus casi 20 años al frente de la Fedofútbol, exigía RD$14.2 millones como compensaciones tras su despido por la Comisión Normalizadora de FIFA en 2018, pero tendrá que conformarse con una ínfima parte de ese monto.

DL obtuvo una copia de la sentencia emitida el mes pasado por la Sexta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional que condena a la Federación Dominicana de Fútbol a pagar RD$500,000 a Ledesma, por concepto del bono anual que comprendía su contrato como director de la Liga Dominicana de Fútbol.

Ledesma, que dirigió la LDF entre 2015 hasta su culminación en noviembre de 2019, demandó a la Fedofútbol en la persona de Manuel Luna (que presidió la Comisión) por RD$2 millones por bonos dejados de pagar.

También pedía RD$1.5 millones por gastos en servicios de salud mientras desempeñaba sus funciones en la entidad; RD$718,014 que supuestamente se dejó de pagar a la Tesorería de la Seguridad Social, otro monto por salario dejado de pagar y RD$10 millones como compensación por daños y perjuicios.

El ex directivo sancristobalense devengaba como director de la LDF RD$110,000 por mes y un bono a final de año de RD$500,000. Pero alegó que ese último monto no lo cobró los primeros tres años (2015-2017, bajo la tutela de Guzmán), pedido que fue denegado porque el artículo 704 del Código de Trabajo señala que no se pueden reclamar derechos con anterioridad al año de haber terminado el contrato de trabajo.

El reclamo por no figurar en la TSS y no poseer un seguro médico costeado por la Fedofútbol en el tiempo que estuvo fue rechazado, porque figuraba con cobertura como dependiente de su esposa.

Tomó ocho audiencias y casi un año llegar a esta conclusión.