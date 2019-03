$!Lionel Messi más cerca que lejos de volver a selección argentina

“Estimo, deseo y creo que Leo va a volver a la Selección”, declaró Scaloni el año pasado. Desde entonces no volvió a hablar del retorno del ídolo, pero analistas suponen que la estrella del Barcelona vestirá la albiceleste en la Copa América Brasil-2019.

El novel entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, dará el jueves la lista de convocados para los encuentros amistosos contra Venezuela, el 22 de marzo en Madrid, y ante Marruecos, el 26 en Tánger.

Mejor, armar un equipo

El atacante nacido en la futbolera ciudad de Rosario (310 km al norte de Buenos Aires) viene sufriendo dolores en un músculo aductor y Barcelona lo tiene bajos cuidados para que la dolencia no se convierta en desgarro.

“Sé que tiene ganas de volver. Sé lo que siente por esta camiseta”, había declarado hace 20 días el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

Se supone que la decisión de la convocatoria para los amistosos se tomará a la luz de informes médicos del club catalán.

“Es mucho más importante armar equipos y fortificar la representatividad que soñar con la vuelta de Messi para ser campeones. Me parece que no es correcto y no merece la responsabilidad de que dependa de él ganar un Mundial”, opinó el director de selecciones de AFA, el experimentado César Menotti, entrenador campeón mundial con Argentina en 1978.

Messi, de 31 años, es el máximo goleador histórico albiceleste, con 65 tantos, pero salvo por ráfagas, en su selección estuvo lejos del nivel que exhibe en el club catalán.