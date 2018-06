Los restaurantes y plazas dominicanas ajustan menú y horarios para el Mundial

El restaurante Hooters, que también abre a las 12 en el primer nivel de Acrópolis, adelantará su apertura a las 7:00 AM.

El local de la cadena de restaurante TGI Fridays en Acrópolis Center abre al público al mediodía, pero durante el torneo a jugarse en Rusia el público podrá acceder desde las 8:00 AM, ofreciendo un brunch (un acrónimo a partir de la unión de las palabras inglesas breakfast (desayuno) y lunch (almuerzo))hasta las 11:00 AM, como informa a través de su página en Facebook.

El Mencía, donde funciona la peña oficial del Real Madrid en suelo dominicano, no será el único negocio que tiene horario y promociones especiales para el Mundial de Fútbol en un país que nunca ha estado ni cerca de clasificarse a la principal competencia de deporte alguno en el planeta.

SANTO DOMINGO. El restaurante Casa Mencía, ubicado en Bella Vista y especializado en comida mediterránea y mariscos, abre a las 11 de la mañana de lunes a domingos, pero durante el mes que durará el Mundial de Fútbol las mesas ofrecerán desayuno desde las 8:30 AM. El viernes a las 2:00 PM cuando arranque el choque ibérico entre España y Portugal se espera un lleno completo.

Los horarios

El cambio obedece al horario en que se disputará la edición 21 de la competencia que comenzó en 1930 en Uruguay. En Rusia habrá acción a partir de las 3:00 PM, 4:00 PM, 7:00PM y 9:00 PM.

El partido inaugural entre el anfitrión y Arabia Saudita comenzará a las 11:00 de este jueves (hora dominicana) en el estadio Luzhniki de Moscú y el Francia-Australia del sábado dará inicio a las 6:00 AM caribeña (1:00 PM rusa).

Pero entre el domingo 17 y el 24 habrá juego a las 8:00 AM, 11:00 AM y 2:00 PM cuando se disputen los primeros dos juegos de cada selección. Entre el lunes 25 y el jueves 28 habrá dos choques a las 10:00 AM y 2:00 PM, siempre jugando a la vez los cuatro equipos de cada grupo.

Ya en las siguientes fases los encuentros se disputarán a partir de las 10:00 AM y 2:00 PM. La final será el 15 de julio, a las 10:00 AM.

Santiago Pérez, un peruano con 30 años establecido en el país, maneja el restaurante Tiro Libre especializado en cocina andina (papas, cebique, lomos salteados) en Los Prados.

Es un negocio ambientado en fútbol y el ex jugador reconoce que el horario de este torneo no es el mejor por lo que también tuvo que ajustar la hora de apertura del mediodía a las 8:00 AM los días que haya partidos.