$!Messi: “Si cometí errores fueron para hacer mejor al Barcelona”

"Quien me conoce sabe que no soy capaz de jugar a otra cosa que no sea siempre ir a ganar y para darlo todo en la cancha", dijo Messi

Con contrato hasta junio de 2021, Messi anunció posteriormente que se quedaba para evitar un litigio judicial con el club en una entrevista con el medio Goal, en la que, no obstante, criticó a la directiva del Barça, actualmente bajo la amenaza de una moción de censura, y su falta de proyecto.

"Luego de tantas desavenencias, me gustaría poner un punto y final. Debemos unirnos todos los barcelonistas y asumir que lo mejor está por venir", aseguró Messi, llamando al apoyo de los aficionados.

"Si en algún momento a alguno de ellos le pudo molestar algo que dije o hice, que no les quepa duda que lo hice siempre pensando también en lo mejor para el club", insistió.

Compromiso total

El capitán azulgrana también quiso despejar cualquier duda sobre su compromiso con el Barça, una vez que ha decidió quedarse.

"Quien me conoce sabe que no soy capaz de jugar a otra cosa que no sea siempre ir a ganar y para darlo todo en la cancha", dijo a Sport.

"Fue así durante toda mi carrera y eso no va a cambiar. Hoy día mi compromiso con esta camiseta y este escudo es total. Sigue intacto", aseguró, tras las dudas y los comentarios que surgieron especialmente tras ver, además, como salían del equipo los dos jugadores más cercanos a él en el vestuario: Arturo Vidal y sobre todo Luis Suárez.

La forma en que se produjo la salida de este último, tercer máximo goleador histórico del Barça y amigo dentro y fuera de los terrenos de juego de Messi, entristeció especialmente al astro argentino que no dudó en publicar un duro mensaje en las redes sociales.

"Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que a esta altura ya no me sorprende nada", escribió Messi en Instagram el viernes pasado.

"Sólo dije lo que sentía en unos momentos que fueron duros para mí", explicó Messi.

"Entiendo que habrá quien piense que debí callar o dejarlo pasar, como en tantas otras cosas que las dejé pasar, pero me dolieron muchas cosas en las últimas semanas y fue mi forma de expresarlo", concluyó el astro azulgrana.