$!México hunde a Panamá al vencer 3-0 en Liga de Naciones

“Y la conformidad de haber ganado en forma seria en un lugar que hace tiempo que no se ganaba”, agregó.

“Creo que no tuvimos un buen juego”, admitió el técnico de Panamá, el argentino Américo Gallego. “Pero no fueron superiores. Me hizo recordar el partido que ganaron ellos 3-1 en México. El único culpable soy yo”.

Panamá buscó controlar las acciones desde el inicio y generó una buena oportunidad a los pocos minutos en un remate dentro del área de Gabriel Torres a pase de Alberto Quintero. Guillermo Ochoa contuvo bien, pero Torres se quejó infructuosamente de un jalón de César Montes.

Sin embargo, fue México el que golpeó y silenció al Estadio Rommel Fernández acto seguido con la apertura de Raúl Jiménez en la primera llegada del Tri que tuvo la displicencia de la zaga local.

Rodolfo Pizarro labró la jugada por la izquierda, sorteó a un defensor y pasó a su compañero Roberto Alvarado, que habilitó al delantero del Wolves inglés quien, con un disparo de derecha cruzado en el área, venció a José Calderón.

Luego se sucedieron llegadas por ambos lados sin contundencia, aunque con México más cerca de volver a batir la meta rival.

Álvarez marcó el segundo tras un tiro libre con pelota quieta. El disparo pegó en la defensa y le llegó a Jiménez, que centró para que su compañero la incrustara a la red.

Panamá buscó el descuento y su delantero Abdiel Arroyo tuvo opciones en un par de llegadas, pero México consolidó su triunfo con el tercer tanto de la noche, el segundo de Jiménez, al concretar un penal cometido sobre a Uriel Antuna.