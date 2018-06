México se mide a Escocia en penúltimo ensayo antes de Rusia

CIUDAD DE MÉXICO. Con la incógnita sobre el progreso de varios jugadores lesionados, México realizará su penúltimo ensayo previo a su debut en el Mundial de Rusia cuando se enfrente a Escocia el sábado por la noche en su despedida de la afición local antes de viajar a Europa para la concentración final.

El equipo mexicano tiene entre algodones a Giovani Dos Santos, Diego Reyes, Héctor Moreno y Andrés Guardado, cuatro elementos que han sido regulares en todas las convocatorias desde que el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio asumió el cargo a finales de 2015.

Los cuatro estuvieron ausentes en un empate sin goles ante Gales el pasado lunes en Pasadena, pero están obligados a mostrar mejoría ante Escocia bajo riesgo de quedarse fuera de la nómina final de 23 jugadores que será anunciada al final del partido.

“Para Diego Reyes, Andrés Guardado, Héctor Moreno y Giovani Dos Santos el día límite es el juego contra Escocia en México y ahí ellos cuatro y el resto tienen que mostrarnos a todos que están en óptimas condiciones, de lo contrario no van a estar, y es una verdad”, sentenció Osorio. “Más allá de que podamos tener empatía o no, hay que llevar a los 23 en la mejor condición atlética posible para poder competir”.

Después de enfrentar a los escoceses, México viajará el domingo a Copenhague, donde se medirá ante Dinamarca el 9 de junio en su último choque de preparación.

Los mexicanos abren su participación en Rusia el 17 de junio ante Alemania, que el año pasado los goleó 4-1 en las semifinales de la Copa Confederaciones.

Para tratar de evitar otro revés, México necesitará contar con sus mejores hombres, entre ellos Reyes y Moreno, quienes se desempeñan como volante de recuperación y zaguero central, respectivamente.

Los problemas de Reyes y Moreno, aunados a la baja por lesión del zaguero Néstor Araujo (rodilla) y la inexperiencia de Edson Álvarez, han abierto la puerta al veterano Rafael Márquez _quien recientemente se retiró como profesional pero busca disputar una quinta Copa del Mundo.

En su última temporada como jugador, Márquez evidenció semana a semana que ha perdido un paso y que sus mejores años han quedado muy atrás. Eso, y sus problemas legales luego de ser incluido en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, hacían dudar de su inclusión para Rusia.

“Somos un grupo de jugadores mexicanos los que tenemos el privilegio de jugar este deporte y de ser convocados a la Copa del Mundo, pero el camino no ha sido fácil, todos tenemos nuestras propias historias de lucha, algunos recibimos golpes fuertes pero nos hemos sabido levantar”, dijo Márquez en clara alusión a sus problemas legales. “Que no quede duda que este equipo está comprometido y mentalizado a no sólo llegar al quinto partido sino que va a intentar hacer historia y ser campeones del mundo”.

Por sus problemas legales, Márquez estuvo impedido de hacer el viaje a Pasadena para el partido ante Gales. Se espera que frente a Escocia el veterano tenga minutos en la cancha para tomar ritmo, pues no ha jugado un partido oficial desde el 28 de abril.

El amistoso se disputará a las 19:00 horas locales (00:00 GMT) en el estadio Azteca de la capital.