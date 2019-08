$!Mira la reacción del hijo de Cristiano Ronaldo al conocer donde vivía su padre cuando era adolescente

Cristiano Ronaldo admitió que su hijo Cristiano Jr se sorprendió cuando le mostró las condiciones del lugar donde vivía cuando era adolescente. La superestrella de la Juventus, de 34 años, dejó su hogar en Madeira a la edad de 12 años para perseguir sus ambiciones de convertirse en futbolista profesional.

Ronaldo llegó a Lisboa y vivió su vida allí con su mejor amigo, Miguel Paixao. La ex estrella del Manchester United y el Real Madrid decidió llevar a su hijo de nueve años, a visitar el área nuevamente. El jugador le dijo al canal portugués TVI: “Estaba tan emocionado de que viera dónde crecí. Ya conocía a Madeira y la residencia del Marqués de Pombal. Él subió conmigo y todavía había algunas de las mismas personas que habían vivido allí en ese momento”.

“Me conmovió, si soy sincero, porque no esperaba ver a esas personas, y eso me conmovió un poco”. El capitán de Portugal reveló que su hijo quedó atónito cuando vio la habitación en la que se había quedado”.

Pero el cinco veces ganador del Balón de Oro fue sincero cuando dijo que les enseña a sus hijos a no dar todo por sentado y trabajar duro en la vida para tener éxito: “Fui con Paixao y [Cristiano] y entramos en la habitación donde me había alojado. Mi hijo se volvió hacia mí y me dijo: ‘Papá. ¿Viviste aquí?’ No lo podía creer.

Piensan que todo es fácil en este mundo. La calidad de vida, las casas, los autos, la ropa.

“Creen que todo cae en su regazo. Eso [es] lo que trato de inculcar en mi hijo, incluso cuando hago eventos en las escuelas. Trato de transmitir que estas cosas no vienen solo con tener talento. Pero con trabajo duro y dedicación, creo que puedes lograr todo lo que quieres hacer”.

Ronaldo, quien ha sido nominado para el premio al Jugador del Año de la UEFA, intensificó su rivalidad con la superestrella del Barcelona, Lionel Messi, al decir que había ganado la Liga de Campeones con más de un club.