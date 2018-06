Modelo argentina afirma que 8 jugadores de la selección se le insinuaron

ARGENTINA. La bailarina argentina Rocío Robles dijo que ocho de los 23 jugadores convocados por la selección para Rusia 2018 se le insinuaron a través de su cuenta de Instagram.

"Creo que tiran mensajes en cadena y la que pica, pica. No les respondo porque la típica charla con mis compañeras de ShowMatch es 'me escribió tal'. Y me responden 'uh, a mí también, qué pesado'. No te hacen sentir nada especial. Les da lo mismo un paquete de yerba, uno de azúcar. Así no...", dijo Robles en diálogo con el ciclo radial El show del espectáculo y reproducido por Imfobae.

Manifestó que no le gustan los futbolistas porque "tienen mucha mala fama" y "es probable que antes también le hayan escrito a una amiga".

Analizó a los 23 convocados para la albiceleste y dijo que son pocos los que le atraen físicamente. Se destacan Nicolás Tagliafico, quien dijo que es "lindo" pero no de su "tipo"; Javier Mascherano, de quien estaría enamorada si fuese soltero; Giovani Lo Celso, aunque "es muy chiquitito"; Cristian Pavón y el Kun Agüero.