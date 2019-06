$!Najila Trinidade y Neymar, podrían verse en un careo por el caso de acoso sexual

Neymar niega las acusaciones, y testificó ante la policía la semana pasada.

La modelo pasó más de siete horas en la estación policial de Sao Paulo. Se marchó en una furgoneta rodeada de periodistas, sin hacer comentarios.

Su abogado dijo a la prensa que, en caso necesario, pediría el careo entre Neymar y la mujer.

“Incluso he dicho que innovaré y, de ser necesario, pediré un confrontación, porque lo que quiere saber la gente en Brasil y en el mundo es qué ocurrió entre esas cuatro paredes”, indicó Araujo.

The Associated Press no suele identificar por su nombre a las víctimas de presuntas agresiones sexuales a menos que ellas decidan revelar su identidad, algo que Trinidade hizo durante entrevistas con la televisión brasileña.

El jugador del París Saint-Germain es investigado también por revelar imágenes de su acusadora en las redes sociales sin su autorización.