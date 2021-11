$!Neymar, Messi y Mbappé aspirantes al premio The Best de la FIFA

El trío estelar del París SG, Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé forman parte de la lista de once jugadores que aspiran a ganar el premio The Best de la FIFA, en la que también están Karim Benzema, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo y el italiano Jorginho, ganador de la Eurocopa y la Champions en 2021.

Lewandowski fue el último ganador de este premio que distingue al mejor futbolista en un año natural, en un 2020 en el que no se concedió el otro gran premio individual, el Balón de Oro, como consecuencia de la pandemia.