$!Neymar y Mbappé bien situados para suceder a Messi y Ronaldo, dice Platini

"Neymar y Mbappé están bien situados" para ocupar el puesto que dejen Messi y Cristiano Ronaldo. Palabra de un antiguo Balón de Oro. El francés Michel Platini afirmó este lunes en una entrevista a la AFP que el argentino y el portugués empiezan a "hacerse un poquito mayores" y hay "un puesto a tomar en el firmamento del fútbol".

"Como Messi y Ronaldo empiezan a hacerse mayores, hay un puesto a tomar en el firmamento del fútbol mundial. Creo que Neymar y Mbappé están bien situados para ello", afirmó Platini.

En esta entrevista 100% fútbol, Platini pasa revista a los mejores goleadores de la historia de los Bleus y predice un futuro radiante a Kylian Mbappé: "Él lo tiene todo para ser uno de los mejores del mundo", aseguró Platini.

"Lo importante para un goleador no es entrar en las estadísticas, es hacer ganar a su equipo (...) En nuestra época las estadísticas no existían. Yo no era un goleador, soy un ganador. Marque yo, mi compañero o mi equipo, lo importante era ganar", afirmó el antiguo presidente de la UEFA.

"Después, las estadísticas... yo no miro los jugadores por sus estadísticas, el número de kilómetros que recorren, el número de goles que marcan. Miro si son buenos o no. Un jugador que hace diez o quince kilómetros corriendo tiene que ir más a unos Juegos Olímpicos que a un partido de fútbol", añadió el antiguo volante de la Juve.

- "Griezmann necesita un Giroud o un Costa" -El delantero Olivier Giroud puede igualar el miércoles los 41 goles de Platini con la selección francesa. "Si Olivier Giroud supera mi récord estaré contento por el equipo y por él", afirmó Platini.

El antiguo volante también se refirió a las críticas que recibe Antoine Griezmann en el Barcelona. "Creo que Griezmann necesita un Giroud, un (Diego) Costa, alguien delante de él", analizó.

Por último, aludió al prodigio galo Kylian Mbappé. "Aportará muchísimo a la selección francesa, tiene cualidades extraordinarias. Después, lo importante, es que logre progresar. Si lo logra, será sin duda alguna el mejor jugador del mundo. (...) Lo que ha hecho hasta ahora está bien, y lo que hará es aún mejor", indicó.

