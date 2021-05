$!Nike revela que rompió lazos con Neymar por acusaciones

Nike confirmó que puso fin a su acuerdo de patrocinio con Neymar luego que el astro del fútbol brasileño se negó a colaborar en una pesquisa sobre una acusación de haber agredido sexualmente a una empleada de la compañía hace algunos años.

El futbolista ha negado la acusación y recurrió a Instagram para criticar a la empresa. Neymar, quien se entrena con la selección de su país en las proximidades de Río de Janeiro, consideró que las aseveraciones de Nike son una “mentira absurda”.

La empresa de indumentaria deportiva no ofreció una razón en agosto pasado cuando rompió lazos con el delantero del Paris Saint-Germain. Pero el jueves, la compañía reveló a través de un comunicado que decidió dar por terminado el contrato ante la negativa de Neymar de colaborar “en una investigación de buena fe respecto a las acusaciones creíbles presentadas por una empleada sobre faltas cometidas”.

Nike agregó que no pudo entrar en detalles sobre el caso cuando su acuerdo acabó porque la investigación no arrojó resultados concluyentes.

“No surgió ni un solo hecho que nos permitiese hablar sustancialmente sobre el asunto”, explicó Nike. “Habría sido inapropiado de Nike presentar una declaración acusatoria sin poder ofrecer hechos que la respaldasen”.

The Wall Street Journal fue el primer medio en reportar la noticia el jueves. El diario publicó que la empleada de Nike había dicho a amigos y a colegas en 2016 que Neymar trató de obligarla a que le hiciera sexo oral en su habitación de hotel en Nueva York, donde ella estaba ayudando a coordinar eventos y logística para el jugador y su séquito.

El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York no había respondido todavía a un mensaje que le dejó The Associated Press, en solicitud de comentarios sobre el caso. Una búsqueda en la base de datos de dicho departamento en internet no reveló querellas que coincidan con lo relatado, lo cual sugiere que no se presentó una denuncia.

La fiscalía de distrito de Manhattan se negó a emitir declaraciones.

Nike señaló que estaba “profundamente afectada por las acusaciones de agresión sexual” y señaló que el hecho habría ocurrido en 2016, cuando Neymar era jugador del Barcelona. La empresa indicó que recibió una notificación oficial del incidente dos años después.

La compañía agregó que respetó el deseo inicial de la empleada de evitar una investigación y mantener el asunto en privado.

“En 2019, cuando la empleada luego manifestó su interés de proseguir con el tema, actuamos de inmediato”, detalló. “Nike comisionó una pesquisa independiente y contrató los servicios de asesoría legal independiente para la empleada, o de su elección y a costa de la compañía”.

Neymar publicó el jueves un largo texto en Instagram, en el que abordó el fin del patrocinio de Nike y la acusación de agresión sexual, sin dar detalles.

“Realmente no entiendo cómo una empresa seria puede distorsionar una relación de negocios que está respaldada por documentos. Las palabras escritas no pueden alterarse, son muy claras”, manifestó.

“Una vez más, me advierten que no puedo emitir comentarios públicos. Debo obedecer, aun contra mi voluntad”.

El futbolista añadió que había viajado y trabajado varias veces con empleados de Nike después del presunto incidente, y nada cambió en la relación.

“No me dieron la oportunidad de defenderme, no me dieron la oportunidad de saber quién era esa persona que se sintió ofendida. Yo ni la conozco. Nunca tuve ninguna relación', dijo. 'No tuve siquiera la oportunidad de conversar, conocer los motivos reales de su dolor. Esa persona, una empleada, no fue protegida. Yo un deportista patrocinado, no fui protegido, ¿hasta cuándo?”.

El brasileño lamentó tener que vestir una camiseta patrocinada por Nike en su club París Saint-Germain.

“Ironías del destino, seguiré estampando en mi pecho una marca que me traicionó. ¡Así es la vida!', escribió. “Sigo firme y fuerte, creyendo que el tiempo, siempre ese tiempo implacable, arrojará las respuestas verdaderas”.

Se espera que Neymar juegue las eliminatorias al Mundial a comienzos de junio. Formaría también parte de la selección brasileña que dispute la Copa América del 13 de junio al 10 de julio.

El periodista de The Associated Press Mauricio Savarese en Sao Paulo contribuyó a este despacho.