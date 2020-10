$!“No sé para qué pagué 1,5 millones de euros por un Lamborgini que nunca usé”

De ahí que a pocos sorprende que no le cueste mucho destinar 1,5 millones de euros por un Lamborgini. Lo que sí ha dejado sorprendido es el nulo uso que le ha dado el delantero argentino.

El Kun contó al programa televisivo “Santo Sábado” de su país que la compra más absurda e inútil que había hecho en su vida fue la de esa Lamborghini Aventador por el cual tuvo que desembolsar 1,5 millones de euros en 2014.

“No sé para qué mierda me compré un Lamborghini. Debe tener 1.200 kilómetros en cinco, seis años. No la usé nunca. Llevo dos años pensando para qué mierda me compré ese coche. Fue muy al pedo”, enfatizó entre risas el futbolista.

El Kun contó que el Aventador “duerme afuera” y que “lo único que hace es cagarse de frío por la lluvia; tiene telarañas y todo”.