$!Pelé explica por qué Cristiano Ronaldo es mejor que Lionel Messi

El exfutbolista de 79 años Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, ganador de tres Mundiales fue consultado por la ya clásica comparación entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes han dominado la última década de la élite futbolística a nivel mundial.

“Hoy por hoy, Cristiano Ronaldo es el mejor, porque es el más estable, lleva 10 años así. Aunque no hay que olvidarse de Messi. Cristiano es más estable y Messi no es un goleador”, expresó en una entrevista en el programa de YouTube Pilhado.

Esto genera controversia ya que es dificil sostener que La Pulga, máximo anotador histórico de la selección y máximo artillero histórico del Barcelona, no es un goleador, Según Imfobae.

Esta no es la primera vez que el ex jugador del Santos menosprecia al argentino. En 2018, por ejemplo, hizo hincapié en los defectos de su juego: “¿Cómo se puede hacer una comparación entre un jugador que cabecea bien y patea bien con las dos piernas y otro que sólo patea con una pierna, tiene una habilidad y no cabecea bien?”. En aquella ocasión, incluso puso a Maradona por encima de Messi: “Sí, fue mucho mejor”.