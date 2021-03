$!Platini no descarta volver y defiende Catar-2022

¿Piensa en una eventual vuelta? "Primero déjeme pensarlo con tranquilidad, no hay ninguna prisa", respondió el francés. "No me prohíbo nada. Si creo que es bueno para el fútbol y que todavía puedo ser útil, entonces me comprometeré plenamente", añadió Platini, precisando que "será la última vez". "De lo contrario, me quedaré en casa y continuaré mi jubilación".

El exinternacional galo defendió otra vez la atribución del Mundial 2022 a Catar, que apoyó cuando tenía responsabilidades, aunque desde aquel momento dice no tener más que problemas.