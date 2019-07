Por declaraciones de Messi: Zambrano defiende su arbitraje en Copa América

Fue falta de Agüero

Zambrano ha recibido críticas por no cobrar una falta en el área brasileña contra Sergio Agüero, que desembocó en el segundo gol de Brasil, y otra contra Nicolás Otamendi.

Sobre el primer caso, Zambrano cuestionó “por qué no sacan la imagen de atrás de arco en donde se ve claramente que Agüero hace una entrada temeraria”, y añadió que en su opinión “fue falta del delantero”.

En cuanto al segundo caso, alegó que no vio la infracción. “El VAR interpretó que era una jugada gris y que no era un error claro mío y que por lo tanto no necesitaban llamarme”, indicó.

Zambrano, a quien la AFA acusó de tener “antecedentes negativos”, afirmó que mantuvo el control del partido. “Siempre le di fluidez al juego, di varias ventajas que estuvieron muy bien dadas”, precisó.

Tras caer en la semifinal ante Brasil, Argentina disputó contra Chile el tercer lugar de la Copa América-2019. La albiceleste ganó 2-1.