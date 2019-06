¿Por qué Luis Enrique dejó la selección española de fútbol?

“Debido a que los motivos que me impidieron desarrollar con normalidad mis funciones como seleccionador desde el pasado mes de marzo continúan a día de hoy, he decidido dejar dicho cargo”, afirmó Luis Enrique en un comunicado.

Puertas abiertas a Luis Enrique

Influenciado por Luis Enrique

“El camino es el marcado por la selección en los últimos años, ser protagonistas con el balón, intentar recuperar rápido, tratar de que el rival la tenga el menor tiempo posible, y esa va a ser la línea y es lo que venimos haciendo”, dijo Moreno, acompañado por Rubiales.

“Estoy muy influenciado por la forma de trabajar de Luis Enrique, es algo que voy a tener siempre presente”, añadió el nuevo seleccionador nacional, que no dudó en afirmar que si aceptó el cargo es por el apoyo de su predecesor.

“Siempre he esperado ser primer entrenador, pero no esperaba que llegara de esta manera. Sobre todo me ha valido que Luis estaba de acuerdo conmigo, que me ha apoyado y es lo que me ha animado a aceptar”, afirmó Moreno, quien, no obstante, dejó claro que es él quien lleva ahora las riendas.

“Luis sabe que me toca estar de primero y lo va a respetar, pero no niego en que cuando tenga un momento de duda y necesite su opinión, se la pediré”, dijo Moreno.

El nuevo seleccionador, de 41 años, se pone al frente de la Roja en su primer gran reto, tras una carrera en la que antes de unirse a Luis Enrique entrenó a pequeños equipos catalanes tras sacarse el título de técnico en 2003.

Moreno es conocido por su capacidad de análisis y como un gran estudioso del fútbol, habiendo incluso publicado un libro sobre estrategia y táctica en este deporte.