$!Presidente de Liga española no presagia grandes fichajes

El presidente de la Liga española Javier Tebas no vislumbra fichajes de impacto en la próxima ventana de transferencias, con los clubes del país inmersos en una dura situación económica por la pandemia de coronavirus.

Tebas dijo que la Liga española no teme perder a sus grandes figuras — incluso a Lionel Messi, si es que el astro argentino opta por irse del Barcelona cuando acaba su contrato al final de esta temporada.

El presidente de LaLiga, Jabier Tebas, consideró que la detención del expresidente del Barcelona, no favorece al fútbol en España. (Fuente externa)

“Me gustaría tenerlo siempre”, señaló Tebas. “Estamos preparados para esta circunstancia. Ya se fue Neymar y Cristiano Ronaldo y salimos adelante. La salida de Messi no nos afectaría monetariamente, pero sí para tener a los mejores. A mi me daría pena que el Barça lo perdiera. Es donde ha nacido. Esa separación no le vendría bien a Messi”.

Tebas manifestó que confía que los aficionados puedan volver a los estadios españoles en la recta final de la temporada, pero ello dependerá de la evolución de la pandemia en el país.