$!Principal imputado por muerte Maradona declara ante fiscalía

El neurocirujano presentó ante los fiscales un escrito de 85 páginas sobre su versión de los hechos, confirmó a The Associated Press el abogado Jorge Rivas. No obstante, su cliente aceptó someterse a un interrogatorio que continuaba pasado el mediodía.

En el texto, al que la AP tuvo acceso, Luque manifestó que “las afirmaciones falaces de los hechos que los fiscales afirman tienen que ver con las incongruencias y mala interpretación de los hechos que realizaron los peritos médicos propuestos por la fiscalía... por lo que solicito la repetición de la misma con peritos médicos especialistas en cada una de las materias, ajenos al proceso, es decir imparciales”.