Real Madrid cumple ante el Leganés y pisa los talones al Atlético

MADRID, España. El Real Madrid (3º), que dio descanso a varias de sus estrellas, aceleró en la búsqueda del subcampeonato de la Liga española y este sábado, en la 35ª jornada, ganó 2-1 el derbi ante el Leganés (16º) para acercarse a un punto del segundo puesto del Atlético de Madrid.

El equipo ‘colchonero’ visita el domingo al Alavés (13º) con la presión de no fallar para no continuar perdiendo terreno ante sus vecinos.

La victoria en el Bernabéu este sábado es el preámbulo perfecto para los blancos antes del importantísimo partido del martes en el mismo escenario, contra el Bayern de Múnich, al que esperan rematar en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones después de haberles vencido ya 2-1 en la ida en Alemania este miércoles.

Zinedine Zidane, pensando en ese duelo ante el Bayern, dio descanso en este partido a varios pesos pesados y optó por un equipo con habituales suplentes.

Sin Cristiano Ronaldo, la responsabilidad de abrir el marcador recayó en el galés Gareth Bale, que anotó aprovechando un rechace en el área a tiro de su compañero Karim Benzema en el minuto 8.

El segundo tanto ‘merengue’ llegó al borde del descanso, en el 45, cuando el arquero del ‘Lega’ Iván Cuéllar falló en una salida por alto y el balón le sobrepasó, cayendo a Borja Mayoral, que muy cerca de la línea apenas tuvo que empujar.

El Leganés acortó diferencias en el 66 por medio del serbio Darko Brasanac e intentó hasta el final el tanto del empate, aunque sin puntería.

“La segunda parte fue complicada. No encontramos nuestro juego, así que me quedo con la primera, que ha sido buena. Hemos cambiado diez jugadores y muchos no tienen minutos. Hay que felicitarles”, declaró Zidane.

Pensando ya en el Bayern, dijo que el del martes es “el partido de la temporada” y que será necesario hacer “un enorme partido” para eliminar al campeón de la Bundesliga.

El Real Madrid consigue así cobrarse una pequeña revancha respecto al equipo que le eliminó en los cuartos de final de la Copa del Rey esta temporada.