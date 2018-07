“República Dominicana es una cuna del talento deportivo en desarrollo”

Hábleme de sus orígenes. ¿Cómo decide introducirse en el mundo del fútbol?

Todo comenzó cuando estudiaba en el Colegio ABC, canadiense, allá comencé a jugar en la clase de educación física. El director del colegio, que tenía una escuela de fútbol, me dijo que por qué no acudía a su escuela a probar y a mejorar. Fue entonces cuando me inscribí en la Bob Soccer School donde comencé a aprender y a progresar mucho, fue mi primera escuela, donde tuve la oportunidad de conocer a jugadoras de la Selección. Imagínate, yo tenía 13 años y estaba jugado con chicas de 20 o más años.

El fútbol está en auge en el país. ¿A qué cree que se debe ese crecimiento? ¿Cuánta culpa tiene la FIFA?

Pienso que la FIFA le ha brindado mucho apoyo a este país, ya que República Dominicana es una cuna de talento deportivo en desarrollo. Sobre todo en deportes como el voleibol, béisbol y ahora es el momento del fútbol. Creo que es algo muy importante, si ya se hizo en otros deportes; ¿Por qué no se iba a hacer en este nuevo deporte que está surgiendo?

El béisbol y el Busquet han sido deportes con mayor influencia en la sociedad. ¿Qué techo tiene el fútbol en Dominicana?

En mi opinión el fútbol tiene margen, le falta todavía por crecer y va a seguir creciendo por que no sólo es la pasión que los muchachos ven al ver un Mundial, al levantar una Copa del Mundo, al representar a tu país jugando con la Selección Entonces creo que la motivación que se transmite y que llega a la gente a través del televisor o las redes sociales es lo que lleva a este deporte a crecer tanto.

¿Qué opciones tiene la Selección femenina de crecer y afrontar nuevos retos? ¿Qué significaría para usted representar a su país?

A mis 18 años he representado a mi país en Sub-20 y Sub-21 y en mayo de este año lo hice con la selección absoluta. Creo que al estar creciendo tanto ahora, con un trabajo constante y poniendo el máximo de nuestra parte, posiblemente podemos empezar a pensar en clasificarnos para pasar unas clasificatorias o para clasificarse para un Mundial o unos JJ.OO.

Para mí sería el mayor logro de mi carrera. Poder representar a la Selección sería mucho más grande que jugar en cualquier club del mundo. Mi patria nadie la cambia.

Se marcha a un país donde el soccer es deporte hegemónico entre las mujeres. ¿Cuáles son sus expectativas?

Mis expectativas son desarrollarme en la carrera que escogí, Kinesiology & Human Performances, y aprovechar mi aventura futbolística al máximo. Tengo metas, tengo sueños. Quiero llegar al fútbol profesional, quiero seguir jugando y seguir representando a mi país. Lo que espero de allá es dar el máximo de mí, trabajar y ayudar al equipo en el que juegue.

¿El fútbol es su vocación?

En 2016 cuando fui a entrenar a Puerto Rico y allí todo cambió. A partir de aquella experiencia pude diferenciar lo que es gustar y lo que es amar. Desde ese momento comencé a amar este deporte y me quedó muy claro que el soccer iba a ser mi vocación.

Tras la aprobación de la ley Title IX (1972) donde se equipararon las oportunidades deportivas y universitarias sin hacer distinción de sexo. ¿Fue esa otra razón más para ir a los EE.UU.?

Pienso que eso fue una oportunidad bien grande que se le abrió a todos los países, para poder llevar a su talento al máximo y qué mejor que explotarlo en un país que es potencia en ese sectores.

Muchos compatriotas han intentado marchar con beca a los Estados Unidos mediante otros deportes como el golf o básquet. ¿Por qué cree que cada vez se marchan más por el fútbol?

Cuando uno tiene talento, tan solo hay que ponerle dos cosas más: corazón y ganas. Con esas dos cualidades se te abre cualquier puerta.

Siete chicas de la actual selección nacional juegan o han jugado en universidades americanas. ¿Qué opina de eso?

Creo que eso es un paso grande en la Federación Dominicana de Fútbol, ya que estamos teniendo experiencia de las que son número 1 del mundo... Venir de allá para acá y traer consigo al experiencia nos sirve no solamente con nosotras sino también para motivar a las demás chicas

¿Sigue el soccer estadounidense? ¿Podría decirme algún equipo que le guste?

Si lo sigo, sí. Uno de los equipos que sigo es Orlando Pride, por ejemplo, y otro sería Utah Royals

La última. ¿Diría que las jugadoras de soccer que juegan en EEUU son un espejo en el que mirarse?

Siempre que me hacen una pregunta por el estilo menciono a dos jugadoras cuya combinación de ambas es el tipo de futbolista que quiero ser. Una es defensa y la otra es delantera. Mi posición el campo es defensa lateral y es por eso que, teniendo ya interiorizada la faceta defensiva quiero mejorar en ataque. Se trata de Ali Krieger, gran defensora y Alex Morgan considerada una de las mejores jugadoras del mundo.